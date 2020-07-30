Mahkumlar dünyada cehennemi yaşıyor! İşte en korkunç hapishaneler...

Bazı hapishaneler iyi şartlar sunarken bazıları da mahkûmlara yeryüzünde cehennemi yaşatmasıyla ünlüdür. İşlenen hiçbir suç kesinlikle cezasız kalmamalı, ancak bu listede olanlar insan doğasına aykırı. BANG KWANG HAPİSHANESİ-TAYLAND Bangkok’un Hilton lakaplı bu hapishanesinde işkencenin rutin olduğu ufacık hücrelerinde kalan mahkûmların günde 1 kâse pirinç hakkı vardır. İlk 3 ay ayaklarına demir takılması ise zorunludur. Daha kötü olan tarafı ise idam mahkûmlarının ayaklarında kalıcı demir olmasıdır. Bu demirler etin içinden kaynak yapılarak takılır. PETAK ADA HAPİSHANESİ-RUSYA Ülkenin en tehlikeli mahkûmları bu ada hapishanesine yerleştirilir. Şiddetin şaşırtıcı derecede düşük olduğu hapishanede mahkûmlar günün 22 saatini hücrelerinde geçirir. Tahliyesi olmayan bu ada Alcatraz hapishanesinin Rusya versiyonu olup karlarla ve soğuk suyla çevrilidir. Buraya getirilenlerin kişilikleri birkaç yıl içerisinde bozulmaya başlar. 20 yılın sonunda ise akıl sağlığını kaybederler. KAMİTİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ HAPİSHANE-KENYA

1.500 kişi için tasarlanan fakat dayanılmaz koşullarda 3.600 kişinin sıkıştırıldığı bir hapishanedir. Temiz su kaynağının olmadığı bu hapishanede G bloğu ön plandadır. Şiddet, tecavüz ve mahkûmların ölesiye dövülmesi, cinsel sapkınlık, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan salgınlar hapishane koşullarına göre normal olaylar sayılır. LA SABANETA HAPİSHANESİ-VENEZUELA 15 bin kişi için tasarlanan ancak 25 bin mahkûmun kaldığı bu hapishanede her 150 mahkûma 1 gardiyan düşer. Bazı zengin mahkûmlar özel hücreleri haraç vererek alırken, diğer mahkûmlar derme çatma yerlerde uyumak zorunda kalır. 1995 yılında yaşanan bir isyanda 200 mahkûm ölmüş 600 mahkûm yaralanmıştır. Sürekli ayaklanmaların çıktığı bu hapishane dünyada oldukça ünlüdür. GİTARAMA MERKEZ CEZAEVİ-AFRİKA RUANDA Afrika kıtasındaki bu hapishane yeryüzündeki cehennem olarak anılır. Hapishanenin çatısı yoktur. Salgın hastalıklar ve sürekli çıkan yangınlar sebebiyle ölüm oranları yüksektir. 400 kişi kapasiteli hapishanede yaklaşık 2500 mahkûm vardır. Burada ölüm mahkûmların yanı başında zire ölenlerin diğer mahkûmlar tarafından yendiği söylenir.