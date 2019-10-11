Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidi tarifi

Mahlepli kandil simidi, yumuşacık ve kıyır kıyır hamuruyla ağızlara bir parmak bal çalacak. Kandil simidini hazır almak yerine bildiğiniz malzemelerle güvenli bir şekilde evinizde hazırlayabilirsiniz. Mahlepli kandil simidi tarifi, beş çayının da aranan hamur işi olacak, bilginize :)
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER
4 su bardağı un
250 gram margarin
Bir tatlı kaşığı mahlep
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir yemek kaşığı sirke
Bir çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
2 adet yumurta sarısı
Susam
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
İlk olarak margarini küp şeklinde doğrayın.
Unu, şekeri, mahlebi, kabartma tozunu bir kaba alın ve malzemeleri karıştırın. Ardından oda sıcaklığındaki margarini de karışıma ekleyin ve yoğurarak yağı eritin.
Ardından yoğurdu, sirkeyi ve sıvı yağı da ekleyerek malzemelerden bir hamur elde edin.
Hazırladığınız hamuru yaklaşık bir saat buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin.
Hamuru buzdolabından alın ve yumuşamasını bekleyin.
Hamurdan parçalar alın ve önce uzunlamasına şekil verin ve ardından hamuru halka haline getirin.
Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra yumurta sarısı sürün ve susam ya da çörekotu dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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