Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Gizem Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozla dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Gizem Tuncer, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.

Müzik kariyerinin henüz başlarındayken babası Mahmut Tuncer'le birlikte sahneye çıkan Gizem Tuncer'in, Yine Yine ve Aşk Uykusu gibi şarkıları bulunuyor.

40 kilo veren Gizem Tuncer, formunu bol bol yumurta yemeye borçlu olduğunu söylemişti.

Müzisyenliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Gizem Tuncer, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.



