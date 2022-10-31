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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

31.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babasının izinden giderek şarkıcı olmuştu. Instagram'da epey aktif olan Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Gizem Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozla dikkatleri üzerine topladı.

Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Gizem Tuncer, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Müzik kariyerinin henüz başlarındayken babası Mahmut Tuncer'le birlikte sahneye çıkan Gizem Tuncer'in, Yine Yine ve Aşk Uykusu gibi şarkıları bulunuyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

40 kilo veren Gizem Tuncer, formunu bol bol yumurta yemeye borçlu olduğunu söylemişti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Müzisyenliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Gizem Tuncer, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Verdiği kilolarla gündem olmuştu


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