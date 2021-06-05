Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mahmut Tuncer evli mi?

Yıllardır ekranların gülen yüzü olan Mahmut Tuncer, enerjisiyle, sevecenliğiyle pek çok kişi tarafından seviliyor. Mahmut Tuncer’in yıllar geçse de hiç değişmemesi, sevenleri tarafından “bu adam yaşlanmıyor” yorumlarına neden oluyor. Sizler için Mahmut Tuncer’in yaşı, aslen nereli olduğu, evli olup olmadığına dair tüm bilgileri topladık.

MAHMUT TUNCER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses’in programına katılan Mahmut Tuncer’in hayatıyla ilgili bilgileri sizler için derledik. Ünlü türkücü 5 Mayıs, 1961 yılında dünyaya gelmiştir. 59 yaşında olan Tuncer’in yaşını hiç göstermemesi ve sırrını neye borçlu olduğu epey merak konusu. Tuncer aslen Şanlıurfalıdır. Ünlü türkücü mesleğe başlamadan önce futbolla epey ilgilenmiş hatta Urfaspor’da profesyonel olarak top koşturmuştur. Futbolculuğu kadar sesi de çok iyi olan Tuncer karıyerine ses sanatçısı olarak devam etmiştir Ancak ünlü türkücünün hiçbir zaman böyle bir hayali olmamış. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.