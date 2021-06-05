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Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mahmut Tuncer evli mi?

05.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show'a konuk olan Mahmut Tuncer, sevenlerini hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ekrana her çıktığında hiçbir fark görülmeyen Mahmut Tuncer’in yaşı merak konusu oldu.

Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mahmut Tuncer evli mi?

Yıllardır ekranların gülen yüzü olan Mahmut Tuncer, enerjisiyle, sevecenliğiyle pek çok kişi tarafından seviliyor. Mahmut Tuncer’in yıllar geçse de hiç değişmemesi, sevenleri tarafından “bu adam yaşlanmıyor” yorumlarına neden oluyor. Sizler için Mahmut Tuncer’in yaşı, aslen nereli olduğu, evli olup olmadığına dair tüm bilgileri topladık.

MAHMUT TUNCER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses’in programına katılan Mahmut Tuncer’in hayatıyla ilgili bilgileri sizler için derledik. Ünlü türkücü 5 Mayıs, 1961 yılında dünyaya gelmiştir. 59 yaşında olan Tuncer’in yaşını hiç göstermemesi ve sırrını neye borçlu olduğu epey merak konusu. Tuncer aslen Şanlıurfalıdır. Ünlü türkücü mesleğe başlamadan önce futbolla epey ilgilenmiş hatta Urfaspor’da profesyonel olarak top koşturmuştur. Futbolculuğu kadar sesi de çok iyi olan Tuncer karıyerine ses sanatçısı olarak devam etmiştir Ancak ünlü türkücünün hiçbir zaman böyle bir hayali olmamış. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu, Mahmut Tuncer’e sahneleri teklif eder. Bunun üzerine Tuncer’i Ankara' ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretir. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mahmut Tuncer evli mii

MAHMUT TUNCER EVLİ Mİ?

59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, evli ve dört çocuk babasıdır. Işıl Tuncer ile olan mutlu evliliklerinden Gizem, Pınar, Umut ve Fırat adında çocukları var.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mahmut Tuncer
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