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Mahsun Kırmızıgül sekiz yıl sonra dizi setine dönüyor

24.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak “Prestij Meselesi” filmini seyirciyle buluşturan Mahsun Kırmızıgül, yeni bir dizi projesine hazırlanıyor. 8 yıl sonra dizi setlerine dönen şarkıcı hayranlarını heyecanlandırdı.

Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül, sekiz yıl aradan sonra bir dizi projesi çekmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boyut Film ile MedYapım’ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D. Son olarak 2015’te “Şehrin Melekleri” adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.

Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadeniz’de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu geçmişte “Aşk Yeniden” ve “Hercai”yi gibi çok izlenen dizileri de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.

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