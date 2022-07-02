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Mahsun Kırmızıgül sitem etti! "Neden bana bunu yaptılar?"

02.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Bodrum konserinde yaşadığı olay gündem oldu. Bodrum'da vereceği konser öncesi orkestra ile sahneye çıkması engellenen Kırmızıgül, şarkısını çıplak sesle söylemişti. Mahsun Kırmızıgül’ün 16 yıl aradan sonra Bodrum’da verdiği ilk konserde sesinin kısılmasının yankıları sürüyor.

53 yaşındaki ünlü sanatçı sahneye çıkmış ancak polis mekanın yasal prosedürleri tamamlanmadığı için canlı müzik yapılmasını engellemişti. Kırmızıgül bunun üzerine şarkılarını çıplak sesle söylemişti.

tv100'ün haberine göre, Kırmızıgül konser sırasında şarkılarını bir ara seyircilerin arasında dolaşıp seslendirmişti. Sahneden indikten sonra soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül yaşadıklarına isyan etti.

Bodrum’da mecbur kaldığı için çıplak sesle şarkı söyleyen Kırmızıgül, bunu artık alışkanlık haline getireceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Bodrum’da adamına göre muamele yapıldığını öne sürdü ve aynı mekanda daha önce Merve Özbey’in sahne aldığına dikkat çekti.

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Mahsun Kırmızıgül
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