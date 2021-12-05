Mahsun Kırmızıgül'ün 1994 yılındaki dolar açıklaması yeniden gündem oldu

Mahsun Kırmızıgül'ün 1994 yılındaki bir videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kırmızıgül, Avrupa Turnesine çıktığı günlerinde gazetecinin kendisine sorduğu zam sorusuna, ''Ben artık kendi kendime yetebilecek kadar para kazanmaya başladım, ama önemli olan ben değilim, önemli olan insanlar, önemli olan halk, önemli olan garipler. Ben şimdi kendi kendime hesap yaptım. Bir sigara şimdi 40 bin lira olmuş, Maltepe olmuş 15 bin lira mı 20 bin lira mı? Bu insanlar nasıl alacak yani?' şeklinde cevap veriyordu.

Dolar hakkındaki görüşlerini ise "Dolar da aldı başını gidiyor. Herhalde 1-2 tane zengin yolunu bulmak için, artık ne deyim yani. Bu kadar insana halbuki günah yani. Garibin Dolar'ı da yok" diyerek belirtiyordu.

Kırmızıgül'ün bu yorumu sosyal medyada son günlerde sık sık yeniden paylaşıldı.



