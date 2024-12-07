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  4. Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 15:19
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, annesini Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurladı. Mahsun Kırmızıgül annesine son vedasında gözyaşlarını tutamadı.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

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Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

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ANNESİNE SON VEDA

Kırmızıgül annesine son vedasında gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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