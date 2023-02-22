Mahsun Kırmızıgül'ün depremzede ile yaşadığı olay yürek burktu! "Çok acı çok"

Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gitti. Kırmızıgül daha önce yaptığı bir açıklamasında, "Böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" demişti. Mahsun Kırmızıgül son olarak bir depremzede ile yaşadığı olayı paylaştı.

"ÇOK ACI ÇOK" DİYEREK ANLATTI

Mahsun Kırmızıgül depremzede bir vatandaşla yaşadığı hüzünlü hikayeyi sosyal meyda hesabında takipçileriyle paylaştı. Mahsun Kırmızıgül'ün o anları, "Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, götürdüklerimizin karşılığında bize bir bidon süt getirdi. Ona biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz diyince dayı 'Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım evlat. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün' dedi. Çok acı çok. Bazı insanların hiç bir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur." sözleriyle ifade etti.

"ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Bir süre deprem bölgesinde bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Adıyaman’da 12 gece enkazlarda, umut bekleyenlerin yanında, soğuk sokaklarda, çadırların yanında, parklarda, köylerde, mezralarda insanların acı dolu çığlıklarını dinledim. Ağladık ve sarıldık birbirimize. Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım. Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım." sözlerine yer vermişti.

