MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül'ün depremzede ile yaşadığı olay yürek burktu! "Çok acı çok"

Mahsun Kırmızıgül'ün depremzede ile yaşadığı olay yürek burktu! "Çok acı çok"

22.02.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası afet bölgesine giderek ve yardım çalışmalarına katılmıştı. Oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabında, depremzede vatandaşla başına gelen yürek burkucu olayı anlattı.

Mahsun Kırmızıgül'ün depremzede ile yaşadığı olay yürek burktu! "Çok acı çok"

Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gitti. Kırmızıgül daha önce yaptığı bir açıklamasında, "Böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" demişti. Mahsun Kırmızıgül son olarak bir depremzede ile yaşadığı olayı paylaştı.

"ÇOK ACI ÇOK" DİYEREK ANLATTI

Mahsun Kırmızıgül depremzede bir vatandaşla yaşadığı hüzünlü hikayeyi sosyal meyda hesabında takipçileriyle paylaştı. Mahsun Kırmızıgül'ün o anları, "Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, götürdüklerimizin karşılığında bize bir bidon süt getirdi. Ona biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz diyince dayı 'Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım evlat. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün' dedi. Çok acı çok. Bazı insanların hiç bir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur." sözleriyle ifade etti.

mahsun kırmızıgül

"ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Bir süre deprem bölgesinde bulunan Mahsun Kırmızıgül, "Adıyaman’da 12 gece enkazlarda, umut bekleyenlerin yanında, soğuk sokaklarda, çadırların yanında, parklarda, köylerde, mezralarda insanların acı dolu çığlıklarını dinledim. Ağladık ve sarıldık birbirimize. Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım. Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım." sözlerine yer vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'dan paylaştı: 'Bütün anılarım gitmiş'Hatay'dan paylaştı: 'Bütün anılarım gitmiş'
Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Bir ay önce Milyoner'de yarışmıştı! Depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Gündem oldu! "Devlet ve Allah kelimelerini..."Gündem oldu! "Devlet ve Allah kelimelerini..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Mahsun Kırmızıgül

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde vatandaşlar paniğe kapıldı, evlerine giremiyorlar! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

Bir ilde vatandaşlar paniğe kapıldı, evlerine giremiyorlar! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp

Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Felaket anının görüntüsünü belediye başkanı paylaştı! Binalar peş peşe böyle çöktü

Felaket anının görüntüsünü belediye başkanı paylaştı! Binalar peş peşe böyle çöktü

Daha hiç oturmadan sıfır evlerini depremzedelere açtılar

Daha hiç oturmadan sıfır evlerini depremzedelere açtılar

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.