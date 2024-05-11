MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisine bomba iki isim!

Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisine bomba iki isim!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül'ün yöneteceği Kanal D’nin yeni sezonda yayınlayacağı iddialı dizilerinden “Güzel Atlar Diyarı”nın (GAD) kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisine bomba iki isim!

“Güzel Atlar Diyarı”nın (GAD) dizisi için tüm hazırlıklar tam gaz sürüyor. Kanal D’de ekrana gelecek olan dizi Kapadokya’da çekilecek.

Dizinin ilk iki bölümünü Mahsun Kırmızıgül yöneteceği diziye Deniz Koloş devam edecek.

Geçen aylarda yeni sezona ertelenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Halil Ergün, Meltem Cumbul, Berkan Şal ve Melis Birkan yer alıyor.

'GÜZEL ATLAR DİYARI' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Temmuz sonunda sete çıkacak olan dizinin eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna iki isim katıldı.

oyuncu4444444

Son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde “Levent”e hayat veren Özgür Emre Yıldırım “Güzel Aşklar Diyarı”yla anlaştı. Başarılı oyuncu merakla beklenen dizide “Cihangir”e hayat verecek.

ege222

Şu günlerde Cengiz Karabekir’in “Paranoya” filminde oynayan Ege Kökenli “Güzel Adlar Diyarı”yla el sıkıştı. Başarılı oyuncu dizinin önemli karakterlerinden “Hanzade”ye hayat verecek.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldılar mı? Jet hızıyla açıklama geldiAyrıldılar mı? Jet hızıyla açıklama geldi
Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Dansı olay olduSevgilisinden yeni ayrılmıştı! Dansı olay oldu
Uzun süre sessiz kalmıştı! "Danilo Şef" itirafı geldiUzun süre sessiz kalmıştı! "Danilo Şef" itirafı geldi
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül ele
En Çok Okunan Haberler
Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

İsrail'in işkence kampı: Sde Teiman! Korkunç itiraflar! 'Onlardan insanlıklarını söküp aldılar'

İsrail'in işkence kampı: Sde Teiman! Korkunç itiraflar! 'Onlardan insanlıklarını söküp aldılar'

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Eurovision’da büyük şok! Finale saatler kala o ülke diskalifiye edildi

Eurovision’da büyük şok! Finale saatler kala o ülke diskalifiye edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.