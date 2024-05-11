Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisine bomba iki isim!

“Güzel Atlar Diyarı”nın (GAD) dizisi için tüm hazırlıklar tam gaz sürüyor. Kanal D’de ekrana gelecek olan dizi Kapadokya’da çekilecek.

Dizinin ilk iki bölümünü Mahsun Kırmızıgül yöneteceği diziye Deniz Koloş devam edecek.

Geçen aylarda yeni sezona ertelenen dizinin oyuncu kadrosunda ise Halil Ergün, Meltem Cumbul, Berkan Şal ve Melis Birkan yer alıyor.

'GÜZEL ATLAR DİYARI' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Temmuz sonunda sete çıkacak olan dizinin eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna iki isim katıldı.

Son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde “Levent”e hayat veren Özgür Emre Yıldırım “Güzel Aşklar Diyarı”yla anlaştı. Başarılı oyuncu merakla beklenen dizide “Cihangir”e hayat verecek.

Şu günlerde Cengiz Karabekir’in “Paranoya” filminde oynayan Ege Kökenli “Güzel Adlar Diyarı”yla el sıkıştı. Başarılı oyuncu dizinin önemli karakterlerinden “Hanzade”ye hayat verecek.







