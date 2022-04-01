Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan fotoğrafı sonrası Ece Binay bakın ne yaptı

Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan videosu sosyal medyaya damga vurdu. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşkını duyan eşi Ece Binay’ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül, sessizliğini korurken avukat eşi Ece Binay’dan hamle geldi.
Avukat Ece Binay yaşananların ardından Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi. İkilinin boşanacakları da iddialar arasında.
Mahsun Kırmızıgül, 2016’da avukat Ece Binay ile evlenmişti. Çiftin bir kız çocukları var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum