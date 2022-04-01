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Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan fotoğrafı sonrası Ece Binay bakın ne yaptı

01.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'in genç bir kadınla aşk videosu ifşa oldu. Karısını aldatan ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül konuya dair açıklama yapmadı. Ece Binay ise eşinin soyadını sosyal medya hesabından sildi. İkilinin boşanacakları iddiası gündemde.

Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan fotoğrafı sonrası Ece Binay bakın ne yaptı

Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan videosu sosyal medyaya damga vurdu. 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşkını duyan eşi Ece Binay’ın Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül, sessizliğini korurken avukat eşi Ece Binay’dan hamle geldi.

Avukat Ece Binay yaşananların ardından Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi. İkilinin boşanacakları da iddialar arasında.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovulduMahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu

Mahsun Kırmızıgül, 2016’da avukat Ece Binay ile evlenmişti. Çiftin bir kız çocukları var.

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Mahsun Kırmızıgül
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