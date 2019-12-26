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  4. Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği 'Mahsusa' filminin çekimleri sona erdi. Filminin başrolünde Osmanlı ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser canlandırırken ona, Gizem Karaca eşlik ediyor.

Fransız sefirin kızı Clarette ile Osmanlı ajanı Ali Reşat'ın aşklarının beyaz perdede hayat bulduğu ve Osmanlı'nın gizli teşkilatı olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği 'Mahsusa' filminin çekimleri tamamlandı.

Gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlanan ve UNC Film yapımcılığında çekilen filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mehmet Çetin üstleniyor.

Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser'in oynadığı filmde Fransız Clarette’ye ise güzel oyuncu Gizem Karaca hayat veriyor. Filmin diğer rollerinde Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Kulak, Gürol Tonbul, Burak Demir, Levent Sülün ve Oğuz Yağcı yer alıyorlar.

MAHSUSA KONUSU

14 yaşındaki Ali Reşat gönüllü olarak Çanakkale Savaşı’na katılan bir gençtir. Savaşta bombacı olarak görev alan Ali Reşat’ın başarıları Osmanlı gizli servisi olan Mahsusa’nın dikkatini çeker. Ali Reşat, Mahsusa’nın önemli kadın ajanlarından olan Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır. Onun Mahsusa’daki ilk görevi Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almaktır. Ali Reşat, görevini yerine getirmek için Şam’a gider ve bu sırada Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Reşat, başlarda iş gereği genç kadınla görüşmektedir fakat zaman geçtikçe ikili arasında büyük bir aşk başlar. Bu aşk mühürlü kriptonun sır olarak kalmasına neden olmuştur. Aradan geçen onca yıldan sonra genç bir yazar olan Oya tarihe nam salan bu aşkı konu eden bir roman yazmayı planlar. Genç kadın romanı ile ilgili araştırma yaparken kriptonun gizemi ile ilgili bilgilere de ulaşır. Mührün gizli kalmış karanlık yüzünü ortaya çıkaran Oya kendisini tehlikeli bir maceranın içerisinde bulur.


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Anahtar Kelimeler:
Mahsusa Teşkîlât-ı Mahsûsa Mahsusa film Mahsusa konusu

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