Mahsusa Trablus ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner’den ayrılacak mı?

TRT ekranlarının yeni başlayacak dizisi Mahsusa Trablus’ta Kuşçubaşı Eşref rolü için Kenan İmirzalıoğlu ismi ön plana çıktı. En son 2018’de Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizisiyle seyircisiyle buluşan Kenan İmirzalıoğlu’nun, Mahsusa Trablus projesinin senaryo ve hikâyesinden çok etkilenerek, ‘Kuşçubaşı Eşref’ karakterine hayat vereceği belirtildi.

MAHSUSA TRABLUS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

En son 2018’de "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlarda olan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu. Medyaradar’daki habere göre; TRT’de yeni sezonda "Mahsusa Trablus" adında bir dizi başlayacak. Yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan’ın üstlendiği dizinin castı için bir süredir çalışma yapılıyordu.

Mahsusa Trablus dizisinin senaryosundan çok etkilenen Kenan İmirzalıoğlu'nun bu role sıcak baktığı aktarıldı. İmirzalıoğlu'nu, ekranlara döndürmeyi başaran "Mahsusa Trablus" dizisi ise etkileyici hikayesi ve geniş kadrosuyla şimdiden merak uyandırmaya başladı.

"Acı Hayat", "Deli Yürek", "Karadayı" ve "Ezel" gibi bir döneme damgasını vuran projelerde yer alan, en son da "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu İmirzalıoğlu, son dönemde "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğunu yapıyordu.

TRT’de yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" dizisi, gerçek bir ajan hikayesini anlatacak. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Zenci Musa ve Enver Paşa olacak olan Mahsusa Trablus, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

Bu zamana kadar gelen pek çok teklifi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Mahsusa Trablus"un hikayesi ve senaryosundan çok etkilendiği iddia edildi. Türkiye, Tunus ve Cezayir’de çekimlerinin yapıldığı Mahsusa Trablus dizisi, ekim ayının sonunda sete çıkacak. Yapımcı Uğur Veli ve Raif İnan’ın katkılarıyla TRT’de izleyiciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi konu edinecek…

KENAN İMİRZALIOĞLU MİLYONER’DEN AYRILACAK MI?

Mahsusa Trablus’la anlaştığı söylenen Kenen İmirzalıoğlu’nun ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programından ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.



