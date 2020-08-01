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Maicon, Galatasaray'a veda etti: "Kalbimin en güzel yerindesiniz"

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2020 19:13 | Son Güncelleme

Al Nassr'ın bonservisini aldığı Maicon, Galatasaray'a veda etti. Maicon, "Sarı-kırmızıyı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Maicon, Galatasaray'a veda etti: "Kalbimin en güzel yerindesiniz"

Suudi Arabistan Ligi takımının Galatasaray'dan bonservisini aldığı savunma oyuncusu Maicon, sarı - kırmızılı takım için bir veda mesajı yayınladı.

"KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE SAKLAYACAĞIM"

İnstagram'dan Galatasaray'da geçirdiği anları bir araya getiren Brezilyalı futbolcu, paylaşımında, "Sarı-kırmızıyı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia, Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum..."

31 yaşındaki Maicon, Galatasaray'da forma giydiği 57 maçta 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.

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