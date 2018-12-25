Maicon için Galatasaray 3 teklif geldiği iddia edildi

Galatasaray yönetimi Ocak ayında santrfor transferine odaklanırken, 2 golcü birden alması için transfer geliri elde etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı takımda ilk yolcunun Maicon olması artık kesinlik kazanmak üzere.

Brezilyalı stoper de artık ayrılığı onaylarken, uzun süredir transfer görüşmeleri yapan menajeri Galatasaray'a iyi haberlerle geldi. Maicon için Galatasaray'a teklif değil teklifler getirdi. Maicon'a, Brezilya haricinde Arap yarımadası ve Çin'den de talipleri olduğu ortaya çıktı.

Bu teklifleri değerlendiren Galatasaray, Maicon'dan 6 milyon eurodan kapıyı açtı. Kısaca Florya'da, Maicon'un Sivasspor maçında sarı-kırmızılı formayı son kez giydiğine kesin gözle bakılmaya başlandı. Öncelikle transfer geliri adına Brezilyalının ayrılığı ile yoğun mesai harcanmaya başladı.

(FutbolArena)

