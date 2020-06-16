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Mainz'ın golcüsü Taiwo Awoniyi'nin ölümden döndüğü anları aktardı

ALMANYA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Dili boğazına kaçan Mainz'ın golcüsü Taiwo Awoniyi'nin ölümden döndüğü anları ve yaptığı müdahaleyi anlatan Almanya Ligi hakemlerinden Marco Fritz, "Parmağımla dilinin doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ettim ve ayarladım. Sonrasında zaten sağlık ekipleri geldi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Mainz'ın golcüsü Taiwo Awoniyi'nin ölümden döndüğü anları aktardı

Almanya Ligi'nde Mainz ile Augsburg arasında oynanan maçta Taiwo Awoniyi ölümden dönmüştü. Yerde bir süre hareketsiz yatan golcü futbolcuya, sağlık ekiplerinden önce 42 yaşındaki maçın hakemi Marco Fritz müdahale etti. Futbolcunun dilinin boğazına kaçmasını engelleyen ve Almanya'da birçok taraftar tarafından 'kahraman' ilan edilen Fritz, o anları anlattı.

Fritz dramatik saniyelerle ilgili olarak, "Oyuncunun yerde hareketsiz yattığını gördüm ve elbette hemen ona doğru koştum. Parmağımla dilinin doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ettim ve ayarladım. Sonrasında zaten sağlık ekipleri geldi. Yapmam gerekeni yaptım" diye konuştu.Banka memuru olduğu bilinen Fritz'in birkaç yıl önce ilk yardım eğitimi aldığı da ortaya çıktı. Fritz'in yaptığı müdahale takdir topladı. Futbolcu ise Mainz'daki bir hastanede geceyi geçirmişti.

"DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Golcü futbolcu o anlarla ilgili olarak, "Hatırlayabildiğim tek şey kafamla topa nasıl vurduğum. Her şeyi hatırlayabilmem biraz zaman aldı. Ama şimdi daha iyi hissediyorum" demişti.

NE OLMUŞTU?

Mainz 05 ile Augsburg arasındaki maçın 17. dakikasında 22 yaşındaki golcü Taiwo Awoniyi, Felix Uduokhai ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Rakibinin omzuna çenesini çarpan futbolcu, daha sonra kontrolsüz bir şekilde yere düştü ve kafası da yere çarptı. Kısa bir süre futbolcu haraketsiz olarak yerde yattı ve doktorlar hemen saha içine girip futbolcuyu tedavi etmeye çalıştı.

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