YEMEK

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 31.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Makarnayı klasik bir yemek olmaktan öteye taşıyan 6 tarifi sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Mutfağın demirbaş lezzetlerinden olan makarna ile harikalar yaratmak bu tariflerle mümkün. Makarna deyip geçmeyin sevgili okur. Akşam ziyafet çekmek istiyorsanız cebinizi zorlamaya gerek yok. İşte hem göze hem de mideye hitap eden hesaplı tarifler;

Kapya soslu makarna
kapya
Makarnayı rengarenk sevenleri böyle alabilir miyiz? Tadına doyum olmaz kapyadan makarnamıza sos yaptık tadına doyamadık. Tarifin detayları için tıklayın.

Pancar soslu makarna
pancar
Öyle güzel bir reni var ki bu makarnayı yemeye kıyamaz insan! Makarnayı dev bir lezzete dönüştüren pancar soslu makarna tarifi detayları için tıklayın.

Fırında sebzeli peynirli makarna
sebzeli
Her dönemin popüler lezzeti olmayı başarmış makarnayı bir de fırında ve sebzeyle harmanlanmış olarak deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.

Bol peynirli sebzeli makarna
peynirli
Peynir sevenleri kalbinden vuracak makarna tarifimiz favori yemek listesine girmeye aday. Tarifin detayları için tıklayın.

Kremalı sebzeli makarna
seb
Sebzelerin kremayla buluştuğu makarna bugün ne pişirsem diyenlerin imdadına yetişiyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Pastırmalı peynirli makarna
pastırma
Farklı bir tat arayanlar için harika bir alternatif olacak bu tarifi mutlaka deneyin! Detayları için tıklayın.

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