Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Mutfağın demirbaş lezzetlerinden olan makarna ile harikalar yaratmak bu tariflerle mümkün. Makarna deyip geçmeyin sevgili okur. Akşam ziyafet çekmek istiyorsanız cebinizi zorlamaya gerek yok. İşte hem göze hem de mideye hitap eden hesaplı tarifler;

Kapya soslu makarna



Makarnayı rengarenk sevenleri böyle alabilir miyiz? Tadına doyum olmaz kapyadan makarnamıza sos yaptık tadına doyamadık. Tarifin detayları için tıklayın.

Pancar soslu makarna



Öyle güzel bir reni var ki bu makarnayı yemeye kıyamaz insan! Makarnayı dev bir lezzete dönüştüren pancar soslu makarna tarifi detayları için tıklayın.

Fırında sebzeli peynirli makarna



Her dönemin popüler lezzeti olmayı başarmış makarnayı bir de fırında ve sebzeyle harmanlanmış olarak deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.

Bol peynirli sebzeli makarna



Peynir sevenleri kalbinden vuracak makarna tarifimiz favori yemek listesine girmeye aday. Tarifin detayları için tıklayın.

Kremalı sebzeli makarna



Sebzelerin kremayla buluştuğu makarna bugün ne pişirsem diyenlerin imdadına yetişiyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Pastırmalı peynirli makarna



Farklı bir tat arayanlar için harika bir alternatif olacak bu tarifi mutlaka deneyin! Detayları için tıklayın.



