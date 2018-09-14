Bu zamana kadar fark etmeden en büyük yemek hatalarından birini yapmışız meğer...

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Bu zamana kadar fark etmeden en büyük yemek hatalarından birini yapmışız meğer...

1 / 5 Hepimizin yaptığı bir mutfak alışkanlığı... Makarna pişirmek dünyanın en basit yemeklerinden biri olsa gerek. Suda haşlayıp farklı soslarla tatlandırdığımız makarnayı aslında çok daha lezzetli hale getirmek mümkün. Bunun için de bilmemiz gereken birkaç ipucu var.

2 / 5 nişastalı suyu lavaboya dökerek hata yapıyoruz Makarna nişastalı bir besindir ve haşlandığı zaman tüm nişastasını suya bırakır. İşte makarnayı haşladıktan sonra suyun bulanık bir hal alması bundan kaynaklıdır.

3 / 5 Lezzeti suyunda Makarnaya asıl güzel tadı verecek olan şey ise nişastalı suyudur. İtalyanların meşhur lezzeti nasıl yakaladığını sanıyorsunuz :) Makarnayı haşlarken çok fazla su kullanmamanız gerekiyor. Bu oranı bozarsanız lezzeti de yok etmiş olacaksınız ve sos suyundan ayrılarak kötü bir görüntü de yaratmış olacak.

4 / 5 Makarna suyunu az kullanalım Az suyla da makarna haşlayabiliriz ancak bunu yaparken makarnayı sık sık karıştırmamız gerekecek ki yapışmasın. Ayrı bir yerde sos hazırlayacaksanız onun içinde 3,4 yemek makarna suyu kullanmak sosun lezzetine lezzet katacaktır.