Makarnayı haşladığınız suyu sakın dökmeyin!

Beslenme, karnımızı doyurmak ya da canımızın çektiği besinleri tüketerek mutlu olmak olarak görülse bile aslında çok daha derin bir mevzuyu kapsamaktadır. Beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini sağlamak adına yapılan bir eylemdir. Çağımızın en büyük sorunu olarak görülen obezitenin çözümü sağlıklı beslenmeden geçerken ve bunu herkes bilirken acaba sağlıklı beslenmek için besinlerin saklanma ve pişirme yöntemlerinin de çok önemli olduğunu kaçımız biliyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan besinlerin doğru pişirilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ekmeği kızartıp yiyorsanız...



Çoğumuz yumurtayı bir cezveye atıp gelişigüzel kaynatır veya ekmeği kızartarak yemenin kalorisini azaltacağını düşünürüz. Ya da daha hızlı pişsin diye patatesi soyarak haşlarız. Ancak makarnadan yumurtaya her besinin faydasını görmek istiyorsak aşağıdaki yanlışlardan kaçınmamız gerekiyor…

• Yumurtanın çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi, sindiriminin zorlaşmasına ve içeriğindeki biotin vitamininin emilimini engeller. Ayrıca besin zehirlenmesine sebep olabilir. 8-10 dakikadan fazla haşlanması ve uzun süre bekletilmesi ise sarısının etrafında yeşil renkli bir halkanın oluşmasına sebep olur. Bu yeşil renkli halkanın sebebi sülfürdür. Sülfür de hem yumurtanın besin değerinin düşmesine hem de sindiriminin güçlenmesine sebebiyet verir.

