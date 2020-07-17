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Makinenizde bulaşıklara yer kalmıyorsa bir de bunları deneyin! Bu şekilde dizerek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bulaşık makinesi hayat kolaylaştıran beyaz eşyalardan. Sayesinde kısa sürede birçok bulaşığı tertemiz hale getirebiliyoruz. Fakat çoğu zaman bulaşık makinesi yerleştirme aşamasında zorlanıyoruz. Mutlaka bir tencere, birkaç tava, bardak ya da tabak dışarıda kalıyor. Peki, bulaşık makinesinin iç hacmini daha verimli kullanmanın bir yolu yok mu?

Makinenizde bulaşıklara yer kalmıyorsa bir de bunları deneyin! Bu şekilde dizerek...

Her şeyin bir usulü ve her işin bir püf noktası var. Yani aslında birkaç tüyoyu göz önüne alarak bulaşık makinesini çok daha etkili bir şekilde kullanmak mümkün. Böylece hem dışarıda kalan bulaşıkları yıkamakla uğraşmazsınız hem de sudan tasarruf etmiş olursunuz. Nasıl mı? İşte sizler için hazırladığımız bulaşık makinesi yerleştirme tüyoları...

HEPSİNİN YERİ AYRI

  • Bulaşık makinesini yerleştirirken tabakları alt rafa, bardakları üst rafa koymalısınız. Kase gibi küçük parçaları da bardaklarla beraber koymalısınız.
  • Bu kural çok basit görünebilir ama bulaşık makinesi yerleştirme sanatının ilk ve en önemli adımıdır. Yani sakın bardaklar üst rafa sığmadı diye aşağıya sıkıştırmaya çalışmayın.

BULAŞIKLARIN YÖNÜ DE ÇOK ÖNEMLİ

Doğru ve etkili temizlik için bulaşıkların yönünü de düzgün ayarlamalısınız.

  • Bardaklar ters ve kapalı bir şekilde konmalı.
  • Kaselerse yatay bir şekilde, geniş yüzeyleri hafifçe yukarıya doğru bakacak şekilde yerleştirilmeli. Ama dikkat edin. Kaseler yıkanınca tamamen ters dönecek gibi durmasın. Yoksa içlerinde deterjanlı su birikir.
  • Tabakların düzgün yıkanması içinse çukur ve kirli yüzeyleri merkeze bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

ÇATAL KAŞIKLARI DİZERKEN DİKKAT!

Bulaşık makinesinin çatal ve kaşıklar için ayrılan bölmesini verimli kullanmak da önemli.

  • Bu bölmenin içine çatal kaşıkları karışık bir şekilde yerleştirin.
  • Aynı tip ürünleri aynı bölmeye koyarsanız birbiri içine girer ve düzgün temizlenmez.
  • Ayrıca kepçe, kevgir, maşa gibi büyük ürünleri bu bölmelere yerleştirmemelisiniz. Bu tip bulaşıkları üst rafa yatay bir şekilde koymalısınız.

BÜYÜK TENCERE VE TAVALARIN KONUMU ÖNEMLİ

  • Bulaşık makinesinin alt sepetinin kenarları büyük hacimli tencere, tava ve borcamlar için en uygun yerler. Bu ürünleri tabakların üzerini tamamen örtmeyecek şekilde sepetin kenarlarına yerleştirebilirsiniz.
  • Bu tip bulaşıkları daha merkezi bir noktaya koyarsanız makine içerisindeki suyun dönmesine engel olursunuz. Bu da bulaşıkların düzgün temizlenmeyeceği anlamına gelir.
  • Bu tür bulaşıkları yerleştirirken dengede durduğundan ve düşmeyeceğinden emin olmalısınız.

DOLULUK ORANINI İYİ AYARLAMAK LAZIM

Bulaşık makinesinden en yüksek verimi elde etmek istiyorsanız, ne çok dolduracaksınız ne de boş bırakacaksınız.

  • Makineyi tıka basa doldurmak temizliğe engel olur. Ayrıca çok ağır bulaşıklar sepetlerin yerinden oynamasına ve hasar görmesine sebep olabilir. Bu yüzden makineyi aldığından fazla bulaşıkla doldurmaya çalışmayın.
  • Çok boş çalıştırılan makineler de hem suyu ziyan ediyor hem de içerisindeki bulaşıklar çok serbest olduğu için sepet kenarlarına çarparak kırılabiliyor.
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