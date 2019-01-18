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Makro çekimi yeniden tanımlayın

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TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro, an itibarıyla en gelişmiş Android akıllı telefonlardan bir tanesi. Onu ön plana çıkaran pek çok özelliği var. Şık tasarımından tutun da keskin görüntüler sunan ekranına, yetenekli pilinden yapay zekâ destekli Kirin 980 çipsetine kadar.

Makro çekimi yeniden tanımlayın

Tabii ki Mate 20 Pro’nun kamera tarafında da büyük işler yaptığını söylememiz gerekiyor. Toplamda 4 kameraya sahip olan cihaz, sunduğu geniş çekim seçenekleriyle fotoğraf ve video tutkunlarını büyülemeyi başardı. Bu seçenekler arasında şüphesiz ki “Makro çekim” özelliği de çok önemli.

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Daha önce hiçbir telefon, Huawei Mate 20 Pro’nun makro çekim kalitesine ulaşamamıştı. Leica ile yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan geniş açılı lens, hem tek kareye daha fazla detayı sığdırarak kalabalık fotoğraflar oluşturabiliyor hem de yakın plandaki en ufak detayları keskin bir şekilde yakalayabiliyor.

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Biraz daha açmamız gerekirse, yalnızca 2.5cm’lik mesafeden net makrolar elde edebilirsiniz. Kamerayı objeye yakınlaştırdıktan sonra netleştirmeniz ve fotoğrafı çekmeniz yeterli. Örneğin, daha önce bir yaprak fotoğrafı çekmişsinizdir diyelim. Şimdi de Mate 20 Pro ile 2.5cm’lik mesafeden bir yaprak fotoğrafı çekerseniz, aslında “eskiye kıyasla” bir yaprak fotoğrafından çok dahasını elde ettiğinizi göreceksiniz. Yaprağın damarlarından kıvrımlarına, renk tonlarından üzerindeki ufak toz zerrelerine kadar pek çok detayı ilk kez görmeniz olası.

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Tabii bu makro çekim örnekleri artırılabilir ve sadece makro çekim modu sayesinde bile akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Bir düşünün; önceleri arka kameralar çok önemliydi, sonra selfie kameralara önem gösterildi, derken dual kamera sistemleriyle karşılaştık, 3 kameralı telefonlar derken, Mate 20 Pro ile makro çekim süreci de başlamış oldu. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bir akım halini de alacaktır.

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huawei akıllı telefon

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