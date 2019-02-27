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Makula dejenerasyonu nedir? Makula dejenerasyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 27.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Halk arasında sarı nokta hastalığı diye bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), makula bozulduğunda oluşan retinal bir hastalıktır. Bu, gözlerinizin arkasında bulunan hafif sarı renkte bir lekelenmedir. Görmede bulanıklık, etrafa bakarken karanlık alanlar olması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Makula dejenerasyonunu önlemenin 6 yolu...

Makula dejenerasyonu nedir? Makula dejenerasyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Bu hastalık, keskin bir şekilde görmede problemlere neden olabilir. Makula dejenerasyonundan etkilenen kişiler uzaktaki kişilerin yüzlerini dahi algılamakta sorun yaşarlar. Bu hastalığın iki tipi vardır. Biri kuru tip, diğeri yaş tiptir. Yaş tip, çok hızlı bir şekilde ilerler ve pek çok durumda tamamen körlüğe bile neden olur.

Doktorların, hastanın yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) geliştirme olasılığını belirlemek için kullandıkları risk faktörleri vardır. Ulusal Göz Enstitüsü’ne göre hastalığın en önemli risk faktörü yaştır. Hastalığın 60 yaşından sonra ortaya çıkması daha olasıdır. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun kadınlarda daha sık görülebileceğine dikkat çekerek, “Bu nedenle risk altındaki hastaların göz bebeği dilatasyonu ve optik koherens tomografi (OCT) testi gibi diğer makula dejenerasyon testlerini içeren düzenli göz muayeneleri yaptırmaları gerekir” dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, YBMD'nin yavaşlamasına ve muhtemelen önlenmesine yardımcı olabilecek sağlıklı alışkanlıkları şu şekilde sıraladı:

1. SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek, bir kişinin yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) geliştirme riskini ikiye katlayabilir. Bu alışkanlık sizi tehlikeli serbest radikallere, hücresel hasara neden olabilecek ve besin maddelerinin retinaya ulaşmasını önleyen dengesiz moleküllere maruz bırakır. Ne kadar erken vazgeçerseniz o kadar iyidir.

2. AİLE GEÇMİŞİNİZİ BİLİN

YBMD’den etkilenen birinci derece akrabaları olan insanlarda bu hastalığın gelişme riski çok daha fazladır. Ailesinde bu hastalık olanlar; yüzleri tanımakta zorluk çekmeye başlarsa, düşük ışığa uyum sağlamaları zorlaşırsa veya dalgalı çizgiler görmeye başlarlarsa daha dikkatli olmalıdırlar.

3. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER YİYİN

Tabağınızı diğer yeşil sebzelerin yanı sıra ıspanak, lahana ve pazı ile doldurun. Bu besinler göz hastalıklarına katkıda bulunabilecek hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olur.

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4. TAKVİYELER ALIN

Düşük kalorili diyeti olan hastalar multi vitaminleri dikkate alabilir. Makula dejenerasyonu vitaminleri bir tedavi şekli değildir ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

5. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜZÜ YAZ-KIŞ TAKIN

Güneş gözlüğü, retina hasarına neden olabilecek UV ve mavi ışıktan koruma sağlar. (Amerikan Makula Dejenerasyon Vakfı, ‘UV 400’ etiketli gözlük kullanmanızı öneriyor). Yaz-kış kullanım faydalıdır.

6. TANSİYONUNUZU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN KİLO VERİN

Hipertansiyona bağlı olarak zayıf kan dolaşımı, gözlere kan akışını da kısıtlayabilir ve böylece YMBD'ye katkıda bulunur. Kilo vermek, kan basıncını düşürmek için kanıtlanmış en iyi yoldur.

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Anahtar Kelimeler:
retina göz sağlığı

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