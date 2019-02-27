Makula dejenerasyonu nedir? Makula dejenerasyonunu önlemenin yolları nelerdir?

Bu hastalık, keskin bir şekilde görmede problemlere neden olabilir. Makula dejenerasyonundan etkilenen kişiler uzaktaki kişilerin yüzlerini dahi algılamakta sorun yaşarlar. Bu hastalığın iki tipi vardır. Biri kuru tip, diğeri yaş tiptir. Yaş tip, çok hızlı bir şekilde ilerler ve pek çok durumda tamamen körlüğe bile neden olur.

Doktorların, hastanın yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) geliştirme olasılığını belirlemek için kullandıkları risk faktörleri vardır. Ulusal Göz Enstitüsü’ne göre hastalığın en önemli risk faktörü yaştır. Hastalığın 60 yaşından sonra ortaya çıkması daha olasıdır. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun kadınlarda daha sık görülebileceğine dikkat çekerek, “Bu nedenle risk altındaki hastaların göz bebeği dilatasyonu ve optik koherens tomografi (OCT) testi gibi diğer makula dejenerasyon testlerini içeren düzenli göz muayeneleri yaptırmaları gerekir” dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, YBMD'nin yavaşlamasına ve muhtemelen önlenmesine yardımcı olabilecek sağlıklı alışkanlıkları şu şekilde sıraladı: