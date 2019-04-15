Makyaj ile bambaşka birine dönüşen 19 kadın!

Tüm kadınların vazgeçilmezi olan makyaj, artık öyle bir seviyeye ulaştı ki resmen görünmüyor. İnsanın ağzını açık bırakan değişimlere neden olacak kadar başarılı makyajlar ve makyaj hileleri resmen bu görsellerde hayat bulmuş. Bu görseller makyajla bambaşka birine nasıl dönüşülür sorunun cevabı niteliğinde...
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