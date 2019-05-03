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Makyajla değişim yerine infial yaratanlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Makyajın yarattığı büyük değişimleri biliyoruz. Ama bu kadınlar onlardan çok farklı...

Makyajla değişim yerine infial yaratanlar!

Bu kadınlar kesinlikle makyaj yapmayı çok yanlış anlamışlar. O kadar makyaj videosu, makyaj blogu olmasına rağmen bazen anlamak yetmeyebiliyor. Bu kadınlar da tam olarak anlayıp da uygulayamayanlar ya da çok yanlış anlayanlar...

İşte en iğrenç makyajlar...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gece su içmeye kalktığında bunlardan birini karşında görsen 6 ay bulanık sıcarsın :)
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