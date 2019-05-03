Makyajla değişim yerine infial yaratanlar!

Bu kadınlar kesinlikle makyaj yapmayı çok yanlış anlamışlar. O kadar makyaj videosu, makyaj blogu olmasına rağmen bazen anlamak yetmeyebiliyor. Bu kadınlar da tam olarak anlayıp da uygulayamayanlar ya da çok yanlış anlayanlar...

İşte en iğrenç makyajlar...

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