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Makyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyüledi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ashley Graham, Instagram'da paylaştığı makyajsız fotoğrafında iç çamaşırını sergilerken yine çok etkileyici bir görünüm sergiledi.

31 yaşındaki IMG modeli kendi iç giyim koleksiyonunu Instagram hesabından tanıttı.

Ashley Graham

O GERÇEK Bİ RBOMBA!

O GERÇEK Bİ RBOMBA!
Ashley Graham, cuma günü Instagram'da 8.2milyon takipçisi ile seksi fotoğrafını paylaştı.

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Ashley Graham makyajsız iç çamaşırlı fotoğrafıyla herkesi büyüledi.
Moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının öncülerinden Ashley Graham, kendisini de tanımlamak için kullanılan "büyük beden" ifadesine karşı çıkıyor.
Avustralya'da moda haftasında podyuma çıkan 31 yaşındaki Graham, kıvrımlı kadınların; iç çamaşırlarındaki ya da kıyafetlerindeki, bedenlerini gösteren rakamlarla tarif edilmelerinin doğru olmadığını açıkladı.
Ashley Graham, hemcinslerine de "Selülitiniz olabilir, kalçanız büyük olabilir, dergi kapaklarındaki kızlar gibi olmak zorunda değilsiniz" diye seslendi.
Genellikle zayıf modellere yer veren Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olan Ashley Graham, dünyada bedensel pozitivizmin de öncülerinden.
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Ashley Graham instagram

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