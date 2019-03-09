Makyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyüledi

Moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının öncülerinden Ashley Graham, kendisini de tanımlamak için kullanılan "büyük beden" ifadesine karşı çıkıyor.

Avustralya'da moda haftasında podyuma çıkan 31 yaşındaki Graham, kıvrımlı kadınların; iç çamaşırlarındaki ya da kıyafetlerindeki, bedenlerini gösteren rakamlarla tarif edilmelerinin doğru olmadığını açıkladı.

Ashley Graham, hemcinslerine de "Selülitiniz olabilir, kalçanız büyük olabilir, dergi kapaklarındaki kızlar gibi olmak zorunda değilsiniz" diye seslendi.