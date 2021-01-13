Malabadi Köprüsü nerede? Malabadi Köprüsü kime ait, hangi beyliğe aittir? Malabadi Köprüsü hikayesi

Diyarbakır'ın sembolü haline gelen Malabadi Köprüsü dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma özelliği taşıyor. Döneminin şartları göz önüne alındığında bir mühendislik ve mimarlık harikası olduğu yadsınamaz bir gerçek. Gelin bu hayranlık uyandıran köprüyü yakından tanıyalım. MALABADİ KÖPRÜSÜ NEREDE, HANGİ İLİMİZDEDİR? Malabadi Köprüsü (Orta Çağ'daki Türkçe kaynaklarda adı: Akarman veya Karaman Köprüsü) Diyarbakır ilindedir. Silvan'a 23,2 km uzaklıkta olup Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Malabadi Köprüsü yol tarifi için buraya tıklayın. Malabadi Köprüsü-Diyarbakır arası 99 km.

Malabadi Köprüsü-Batman arası 33 km. MALABADİ KÖPRÜSÜ TARİHİ Köprü, Artuklu Beyliği döneminde, Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından 1147 yılında yapılmış. Evliya Çelebiye göre ise bu köprü, Abbasiler dönemine ait bir mimari şaheser. Malabadi Köprüsü neden yaptırılmıştır diye sorarsanız, Abbasi hanedanına mensup zengin bir tüccarın, hayrat için köprüyü yaptırdığı Seyahatname'de anlatılıyor. MALABADİ KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ Köprü uzunluğu yaklaşık 150 metre olup, yüksekliği su seviyesinden kilit taşına değin 19 metre. Renkli taşlarla inşa edilmiş, onarımlarla günümüze kadar ulaşmış. Malabadi Köprüsü, dünyada taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olan köprü olarak biliniyor. Kemerin her iki yanında, iç tarafta kervan ve yolcular tarafından, özellikle kışın zorlu günlerinde barınak olarak kullanılan iki oda bulunuyor. Bu odaların, daha önceleri dehlizlerle yolun dipleri ile bağlantılı olduğu, gelen kervanların ayak seslerinin bu dehlizler vasıtası ile daha uzaklarda iken duyulduğu söyleniyor.

Köprünün iki tarafında kale kapıları gibi demir kapıları bulunur. Bu kapıların içinde sağ ve soldaki hanlarda gelip geçenler misafir olurlarmış. Evliya Çelebi, Seyahatname'de ”Malabadi Köprüsüʼnün altına Ayasofya'nın kubbesi girer.” şeklinde bahsetmiş. Albert Gabriel de köprü için "Modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve takdiri muciptir. Ayasofya'nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla girer. Balkanlarda, Türkiye'de, Orta Doğu'da bu açıklıkta, bu yaşta köprü yoktur.” demiş. MALABADİ KÖPRÜSÜ HİKAYESİ Nerede bir tarihi kalıntı orada bir efsane. Belki de turizme kazandırmak, daha çok ziyaretçi çekmek için çıkarıldı bu hikayeler ama işe yaradıkları gerçek. Kimisi hüzünlü kimisi güzel hikayeler dinlemeyi seviyoruz gezdiğimiz yerlerle ilgili. Malabadi Köprüsü'nün efsanesi ise şöyle; Bad, nehrin karşı kıyısında yaşayan bir kıza aşıkmış. Nehrin üzerinde köprü olmadığı için, Bad sevdiği kıza ulaşamazmış. Her ikisi sadece nehrin kıyısından karşı karşıya konuşurlarmış. Kız bir gün, Bad’ın yanına gitmeye çalışırken suya kapılmış. Bad, tüm aramalarına rağmen, sevdiği kızı bulamamış.