Pembe gölün sırrı çözüldü!

Uzaydan çekilen ilginç görüntüler arasına bir yenisi daha eklendi. Arjantin’de bulunan Salinas Las Barrancas, kalp şeklini andıran görüntüsü ve pembe rengiyle görenleri şaşkına çevirdi. Görüntü, NASA tarafından Sevgililer Günü’nde paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

RENK BELİRGİNLEŞİYOR

Bilim insanlarına göre gölün bu dikkat çekici rengi, tuz oranına bağlı olarak değişiyor. Özellikle Dunaliella salina adlı alg türü ile diğer mikroorganizmalar arasındaki denge, gölün kırmızıdan pembeye uzanan tonlar almasına neden oluyor. Kurak dönemlerde tuzluluk arttıkça pembe renk daha belirgin hale geliyor.

YÜZ BİNLERCE TON TUZ ÇIKIYOR

Yaklaşık 10 kilometre genişliğe ulaşabilen göl, yağışlı dönemlerde suyla doluyor ancak yoğun güneş nedeniyle hızla kuruyarak geride tuzla kaplı geniş alanlar bırakıyor. Bu alanlardan her yıl yüz binlerce ton tuz çıkarılıyor.

Zorlu koşullara rağmen bölgede yaşam tamamen yok değil. Göl çevresinde bazı dayanıklı bitkiler yetişirken, flamingolar ve sarı kardinal kuşları gibi renkli türler de burada yaşamını sürdürüyor.