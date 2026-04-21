Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Pembe gölün sırrı çözüldü!

NASA’nın paylaştığı uzay görüntüsünde şaşkına çeviren tablo. Arjantin’deki Salinas Las Barrancas gölü, kalp şeklini andıran yapısı ve pembe tonlarıyla dikkat çekti. Bilim insanları ise bu rengin tuzluluk ve mikroorganizmalar arasındaki doğal dengeden kaynaklandığını belirtiyor.

Pembe gölün sırrı çözüldü!
Çiğdem Berfin Sevinç

Uzaydan çekilen ilginç görüntüler arasına bir yenisi daha eklendi. Arjantin’de bulunan Salinas Las Barrancas, kalp şeklini andıran görüntüsü ve pembe rengiyle görenleri şaşkına çevirdi. Görüntü, NASA tarafından Sevgililer Günü’nde paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

RENK BELİRGİNLEŞİYOR

Bilim insanlarına göre gölün bu dikkat çekici rengi, tuz oranına bağlı olarak değişiyor. Özellikle Dunaliella salina adlı alg türü ile diğer mikroorganizmalar arasındaki denge, gölün kırmızıdan pembeye uzanan tonlar almasına neden oluyor. Kurak dönemlerde tuzluluk arttıkça pembe renk daha belirgin hale geliyor.

Pembe gölün sırrı çözüldü! 1

YÜZ BİNLERCE TON TUZ ÇIKIYOR

Yaklaşık 10 kilometre genişliğe ulaşabilen göl, yağışlı dönemlerde suyla doluyor ancak yoğun güneş nedeniyle hızla kuruyarak geride tuzla kaplı geniş alanlar bırakıyor. Bu alanlardan her yıl yüz binlerce ton tuz çıkarılıyor.

Zorlu koşullara rağmen bölgede yaşam tamamen yok değil. Göl çevresinde bazı dayanıklı bitkiler yetişirken, flamingolar ve sarı kardinal kuşları gibi renkli türler de burada yaşamını sürdürüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybettiÜnlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybetti
Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandıTürkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandı

Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı NASA pembe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.