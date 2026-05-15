Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Malatya'da belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı

İçerik devam ediyor

Malatya'da belediye otobüsü şoförünün engelli vatandaşa yönelik duyarlı davranışı takdir toplarken o anlar araç kamerasına da yansıdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Şenkan Arıkan, sefer sırasında örnek bir davranışa imza attı.

Merkez Gelinciktepe hattında görev yapan Arıkan, seyir halindeyken tekerlekli sandalyesinden düşen ve yeniden sandalyesine binmeye çalışan engelli vatandaşı fark etti.

Malatya da belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı 1

Otobüsü güvenli şekilde durduran Arıkan, aracından inerek engelli vatandaşa yardım etti. Vatandaşı tekerlekli sandalyesine yeniden yerleştiren sürücü, daha sonra kendisini istediği noktaya kadar ulaştırdı.

Malatya da belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Şoförün duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Araç kamerasına da yansıyan olayda, vatandaşlar sürücünün sergilediği duyarlı yaklaşımın örnek olması gerektiğini belirterek Şenkan Arıkan'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dokunanı öldürüyor! 40 yıldır çürüyor ama tehlike bitmediDokunanı öldürüyor! 40 yıldır çürüyor ama tehlike bitmedi
Elon Musk Çin'de "trol" modunu açtı!Elon Musk Çin'de "trol" modunu açtı!

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.