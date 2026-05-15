Malatya'da belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Şenkan Arıkan, sefer sırasında örnek bir davranışa imza attı.

Merkez Gelinciktepe hattında görev yapan Arıkan, seyir halindeyken tekerlekli sandalyesinden düşen ve yeniden sandalyesine binmeye çalışan engelli vatandaşı fark etti.

Otobüsü güvenli şekilde durduran Arıkan, aracından inerek engelli vatandaşa yardım etti. Vatandaşı tekerlekli sandalyesine yeniden yerleştiren sürücü, daha sonra kendisini istediği noktaya kadar ulaştırdı.

Şoförün duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Araç kamerasına da yansıyan olayda, vatandaşlar sürücünün sergilediği duyarlı yaklaşımın örnek olması gerektiğini belirterek Şenkan Arıkan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA