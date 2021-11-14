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Malatya'da bir futbolcunun dili boğazına kaçtı

14.11.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir futbolcunun dili boğazına kaçtı

TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşılaştı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi'ne kaldırıldı.

Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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