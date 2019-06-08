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Malatya'da iki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi

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HABER  | 08.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

Malatya'da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Malatya'da iki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Vatandaşlar Serdar K.'yı linç etmek istedi.

POLİS KALABALIĞIN İÇİNDEN ZOR ALDI

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA / DHA)

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Malatya Çocuk istismarı linç girişimi Cinsel Taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evet görev mecbursunuz,ama arkadaş hep yaptığınız gibi geç gitsenize biraz..
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