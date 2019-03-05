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Malatya'da rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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GÜNDEM  | 05.03.2019 20:07 | Son Güncelleme

Malatya'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dilek Mahallesi'nde demir yolu raylarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma demiryolu çevresinde araştırma yaparken 3 şüpheliyi rayları kestikleri sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya ray hırsızları

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