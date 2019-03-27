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Malatya'nın en köklü lezzeti: Yassı kadayıf

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Malatya ve çevresinde yapılan, isteğe göre içine ceviz, fıstık ile kaymak koyulan yassı kadayıf, lezzetiyle en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Malatya'nın en köklü lezzeti: Yassı kadayıf

Kadayıfçı Mehmet Emin Doğan, yassı kadayıfın, Malatya’ya özgü bir tatlı olduğunu söyledi. Toz şeker, yaş maya ve un ile yapılan yassı kadayıf, Malatyalıların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

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İsteğe göre, içine ceviz, fıstık ve kaymak koyulan yassı kadayıf, sıcak taşların üzerinde pişiriliyor. Bir süre şerbette bekletilen yassı kadayıfın hazır olması, yarım saati buluyor.

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Kentte yıllardır kadayıfçılık yapan Mehmet Emin Doğan, yassı kadayıfın, Malatya’ya özgü tatlı olduğunu belirterek, "Döken birkaç şehir daha var ama Malatya’nınkini tutturamıyorlar. Çok iri veya başka şekilde oluyor. Malatya’ya has diyebiliriz" dedi.

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Kadayıfın yapımında 3 çeşit un kullandıklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:

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"Kadayıfımızı Konya ve Gaziantep’ten getirdiğimiz unlarla yapıyoruz. 3-4 çeşit mayalarla kabartma tozu, karbonat, yaş maya, yumurta ve en önemlisi sıcaklık derecesidir. En püf can alıcı noktası da içerisine bıraktığımız sarı un. Onun sıcak suyla temas ettiği andır. Onu tutturamazsanız yassı kadayıfın pek bir şeyi kalmaz. "Pişer pişmez, sıcak yenilmesi de tatlının tadına varılmasında başka kuraldır."


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