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Malatya Ticaret Borsası

05.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 98,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg79,2098,23Kesilmiş kuru kayısıKg43,6243,62

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