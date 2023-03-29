YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

29.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 4 bin 442 yıkık, 948 acil yıkılacak yapının bulunduğu, enkaz kaldırma çalışmalarının acil yıkılması gereken yapıların yıkılması ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapılara ait enkazın kaldırılması olmak üzere iki şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, acil yıkılacak yapıların yıkımı ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapıların enkazının kaldırılmasının sözleşme imzalanan yüklenici firmalar ve kamu araçlarıyla gerçekleştirildiği, 188 ekskavatör ile 677 kamyonun çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1447 yıkık ve acil yıkılacak yapıda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'nın 8 ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim-öğretim başladıMalatya'nın 8 ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim-öğretim başladı
Kırıkkale’de yemek yapamayan yüzlerce aileye iftarKırıkkale’de yemek yapamayan yüzlerce aileye iftar
Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandıSivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya valilik

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:10
Öğle
12:37
İkindi
16:08
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Bilim eczanesi
Battalgazi
Arapgir sifa eczanesi
Arapgir
Sibel eczanesi
Arguvan
Hekimhan eczanesi
Hekimhan
Serpil eczanesi
Battalgazi
Nane limon eczanesi
Battalgazi
Yeni şifa eczanesi
Darende
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.