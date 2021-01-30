YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

30.01.2021 21:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Sönmezay Sokak’ta meydana gelen olayda, iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada, açılan ateş sonucu D.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Sönmezay Sokak’ta meydana gelen olayda, iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada, açılan ateş sonucu D. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaya karıştıkları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Çanak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı

Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

Karın keyfini çocuklar sürdü

Karın keyfini çocuklar sürdü

İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü

İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.