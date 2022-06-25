Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylelikle silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında 18 Haziran'daki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakılmıştı.

