Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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