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Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk onbirler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig 2. haftasından konuk ediyor. Yeni Malatyaspor'un rakibi şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe. Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yenerken Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İki takım da 2. haftayı da kayıpsız kapatmak istiyor. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk onbirler

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı Süper Lig 2. haftasında deplasmanda puan mücadelesi verecek. İlk haftayı kayıpsız kapatan iki takımın amacı galip gelmek. Yeni Malatyaspor, Süper Lig ilk haftasında Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle 3 puanı aldı. Fenerbahçe ise Bursaspor ile seyircisi önünde karşılaştı ve zorlu maçı 2-1 kazandı. Yeni Malatyaspor da Fenerbahçe de bu akşam oynanacak maçı kazanmak ve iyi başlangıcı sürdürmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin yeni transfer Slimani sahada yer alabilecek mi merak ediliyor. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları haberimizde. Peki Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 18 Ağustos Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve beIN Sports’tan ekranlara gelecek. Maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE REKABETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı. Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

SLIMANI OYNAYABİLECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı bugün da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Mina, Guilherme, Ahmed Ildiz, Adem Büyük, Aleksic, Issiar Dia, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado

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