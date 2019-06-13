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Malatyaspor Fofana ile anlaştı, Güray Vural'da pürüz çıktı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden Moryke Fofana ile prensipte anlaşılmaya varıldığı, Güray Vural’da ise pürüz çıktığı ifade ediliyor.

Malatyaspor Fofana ile anlaştı, Güray Vural'da pürüz çıktı

Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan bir diğer isim Akhisarspor’lu Güray Vural ile yapılan son görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurulduğu iddia ediliyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusundaki sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkından kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapılabileceği ise gelen haberler arasında.

Bu arada sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından kiralanan Guilherme Costa Margues’in opsiyonunun kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğu ve girişimlere başlandığı öğrenildi.

Özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Malatyalı taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için kulübüyle yeniden anlaşmaya varılacağı bildirildi.

(İHA)

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Evkur yeni Malatyaspor Moryke Fofana güray vural

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