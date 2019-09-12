Malatyasporlu Donald ve Farnolle, hatalardan ders çıkarmayı umuyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, kaybettikleri puanları Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçında telafi etmeyi hedefliyor.

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Mitchell Donald, Medipol Başakşehir galibiyetiyle sezona iyi başladıklarını ancak Trabzonspor maçında basit hatalar nedeniyle mağlup olduklarını hatırlattı.

Donald, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da çok basit hatalardan dolayı yediklerini ancak tüm bunların işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmeyeceğini anlattı.

Takım içerisindeki rekabeti motive edici bir faktör olarak gördüğünü dile getiren Donald, "Rekabet olmazsa başarıda olmaz. Bu konuda hiç bir sıkıntım yok, her zaman rekabete açığım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki tüm maçların zorlu olduğuna işaret eden Donald, "Ligde her hafta zorlu geçecek. Herkesin, herkesi yendiği zor bir ligde oynuyoruz. Bizim hatalarımızdan ders almamız lazım. 15 günlük süre içerisinde nerede hata yaptığımızı düşündük. Önümüzdeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. İyi bir sonuç için çalışıyoruz." diye konuştu.