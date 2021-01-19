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Malazgirt’te kar yağışı

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Muş’un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.İlçede gece yarısı başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece yarısı başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Malazgirt Belediyesi de dün geceden beri ilçe merkezi ve mahallelerinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını yürütüyor.
Karayolları 116. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin ana yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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