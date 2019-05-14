Maleficent geri dönüyor!

Prenses Aurora ve Malefiz'in bir kez daha bir araya geldiğini gördüğümüz teaser fragmanda yeni karakterler de ortaya çıktı. Filmde karşımıza çıkan yeni karakter Kraliçe Ingrith oluyor. Michelle Pfeiffer tarafından canlandırılan Queen Ingrith'in filmdeki rolünün büyüklüğü ve önemi henüz bilinmiyor.

Başrollerini Girl Interrupted, Sahtekar, Tourist, Wanted, Hayatın Kıyısında, Ajan Salt gibi filmlerde izlediğimiz Hollywood'un vazgeçilmez yüzlerinden Angelina Jolie ve Başka Bir Yerde, Neon Demon, Super 8, The Beguiled, Partilerde Kız Tavlama Sanatı gibi filmlerle gittikçe yükselen yıldız isim Elle Fanning'in paylaştığı Maleficent: Mistress of Evil filminin oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer ve Prince Phillip rolüyle Harris Dickenson yer alıyor. Ayrıca Angelina Jolie'nin karakterine aşık olacağı dedikoduları yayılan bir karakteri canlandıracak olan Chiwetel Ejiofor ile filmin kötüsüne hayat verecek olup Deadpool'da izleme fırsatı yakaladığımız Ed Skrein bulunuyor.

Imelda Staunton, Sam Riley, Juno Temple, Teresa Maholey gibi isimler de filmde yer alıyor. Maleficent: Mistress of Evil'ın yönetmen koltuğunda “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nın yönetmeni Joachim R∅nning otururken, senaryoyu ilk filmin senaristi Linda Woolverton kaleme alıyor. Joachim R∅nning'in yönetmen koltuğunu Robert Stromberg'den devraldığı bilinenler arasında yer alıyor. Senaryonun yeniden yazımı ise Tom Cruise'lu bilim kurgu aksiyonu "Yarının Sınırında"nın ve 24. Bond filmi "Spectre"ın senaryosuna katkıda bulunan Jez Butterworth tarafından yapıldı.

Maleficent: Mistress of Evil filminin konusu ise şöyle: Disney'in en bilindik kötü kahramanlarından olan Malefiz, birkaç yılın ardından geri döndü. Yeni dostlar ve düşmanlarla tanışacak olan Malefiz, o evrenin sihirli yaratıklarıyla birlikte var olanı korumaya çalışacak. Maleficent: Mistress of Evil'ın ülkemizdeki izleyicileriyle 29 Mayıs 2020 tarihinde buluşması bekleniyor.



