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Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kötü bir cadı ve sonsuza dek uyumakla lanetlediği bir prenses... 'Malefiz' ile efsaneye dönüşen bir masal. Ama bu bir peri masalı değil. İşte Joachim Rønning'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin detayları...

Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

1959 Disney klasiği Uyuyan Güzel'in kötü karakterinin anlatılmamış hikâyesinin anlatılmaya devam ettiği bu devam filmi olan Maleficent: Mistress of Evil, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor. Akademi Ödüllü usta isim Angelina Jolie'nin Malefiz karakterine hayat vermeye devam ettiği filmde, Elle Fanning ise yeniden Prenses Auroraolarak seyirci karşısına çıkıyor.

Filmin Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor. İşte yayınlanan ilk fragman:


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Malefiz Kötülüğün Gücü fragman sinema

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