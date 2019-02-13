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Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Malezya'nın Sabah eyaletinde düzenlenen operasyonda 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi.

Korkunç! 30 ton karıncayiyen eti ele geçirildi

Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinde polisin ihbar üzerine bir fabrikaya düzenlediği operasyonda yaklaşık 30 ton dondurulmuş karıncayiyen eti bulundu.

Yaklaşık 360 kilogram karıncayiyen pulu ve 61 canlı karıncayiyen ele geçirilen operasyonda, fabrikanın yöneticisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

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Eyalet polis şefi Omar Mammah, Malezya'da 1975'ten bu yana, nesli tehlikede olan karıncayiyen ticareti yapmanın yasak olduğunu açıkladı.

Asya kıtasında yasa dışı ticareti yaygın olarak yapılan karıncayiyen, eti ve derisindeki pullardan ötürü değer görüyor.

Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan karıncayiyen pulunda keratin maddesi bulunuyor.


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Malezya karıncayiyen Et

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
dünyayı bitirdiler yiye yiye bkumu yiyesiler..
ah insanoğlu ah öbür tarafta boy boy kazıklar bizi bekliyor.
Protein deposu yenebilir dinen yasak yok
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