Malezya kazanan Marc Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Startta liderliğe yükselen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, ilk sırada götürdüğü mücadeleye bitime 4 tur kala yaptığı hata yüzünden veda etti.
Şampiyonluğu önceki yarışlarda garantileyen Repsol Honda'dan Marc Marquez, bu noktadan itibaren aldığı liderliği bitiş çizgisine kadar korudu ve sezonun 9'uncu, kariyerinin 44. MotoGP zaferine ulaştı.
Liderin 1.8 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins 2'nci, Marquez'den 2.4 saniye gerisindeki Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco ise 3. oldu.
Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si, 18 Kasım'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
Marc Marquez (İspanya): 321 puan
Andrea Dovizioso (İtalya): 220
Valentino Rossi (İtalya): 195
Maverick Vinales (İspanya): 193
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