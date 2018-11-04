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Malezya kazanan Marc Marquez

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

MotoGP'de sezonun 18. ayağı Malezya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımından Marc Marquez kazandı.

Malezya kazanan Marc Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. ayağı, Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Startta liderliğe yükselen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, ilk sırada götürdüğü mücadeleye bitime 4 tur kala yaptığı hata yüzünden veda etti.

Şampiyonluğu önceki yarışlarda garantileyen Repsol Honda'dan Marc Marquez, bu noktadan itibaren aldığı liderliği bitiş çizgisine kadar korudu ve sezonun 9'uncu, kariyerinin 44. MotoGP zaferine ulaştı.

Liderin 1.8 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins 2'nci, Marquez'den 2.4 saniye gerisindeki Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco ise 3. oldu.

Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si, 18 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

  1. Marc Marquez (İspanya): 321 puan

  2. Andrea Dovizioso (İtalya): 220

  3. Valentino Rossi (İtalya): 195

  4. Maverick Vinales (İspanya): 193

  5. Alex Rins (İspanya): 149


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Anahtar Kelimeler:
Malezya Grand Prix repsol honda Marc Marquez motogp

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