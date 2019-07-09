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Mali 0 - 1 Fildişi Sahili

FUTBOL HABERLERİ  | 09.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali'yi 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili, çeyrek finale yükseldi.

Mali 0 - 1 Fildişi Sahili

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mali ile Fildişi Sahili, Süveyş kentinde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fildişi Sahili, 76. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Fildişi Sahili, çeyrek finalde Cezayir ile karşılaşacak.

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Fildişi Sahili mali

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