Mali'de Ramazan'da günlük yaşam

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'nun Samako köyünde küçük bir kız çocuğu sırtına bağladığı kardeşini gezdiriyor.



Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde bir duvarın önünde Türkiye Diyanet Vakfı'nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini bekliyorlar.



Samako köyünde çocuklar cami bahçesinde birbirleriyle şakalaşarak, Türkiye Diyanet Vakfı'nca organize edilen iftar organizasyonunun saatini beklediler.



Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'da önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın dağıtılan yardım kolilerini alıp otobüslere bindiler.



Küçük bir erkek çocuğu evlerin arasında oyun oynuyor.



Bamako'da bir erkek çocuğu tek başına sokakta vakit geçirirken.



Bir ailenin kadınları evlerinin avlusunda akşam yemeği için hazırlık yaparken.



Küçük bir kız çocuğu evlerin avlusunda tek başına vakit geçirdi.



Yaşlı bir kadın evlerinin önünde komşularıyla sohbet ediyor.



Küçük bir erkek çocuğu evlerinin önünde etrafı izliyor.



Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'da motosiklet en yaygın kullanılan ulaşım aracı.





