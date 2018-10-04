Malmö - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Malmö - Beşiktaş maçı canlı yayını)

Malmö - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki 2. hafta maçları bu akşam oynanacak. Temsilcilerimizden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak. İlk maçını kazanan Beşiktaş, grupta liderliği bırakmamak ve seriyi sürdürmek için Malmö deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Malmö - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ile maçın canlı anlatım linki haberimizde. Peki Malmö - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MALMÖ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle 4 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Yeni Malmö Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak. Malmö - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalı ile beIN Connect portalı ile internet üzerinden naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı, dakika dakika aşağıdaki ilgili haberden maç saati ile birlikte takip edebilirsiniz.

Canlı Maç Anlatımı Ve Sonuçları | Spor Haberleri | Spor Gelişmeleri ve Son Dakika Spor Haberleri - Mynet BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 212. MAÇI MALMÖ İLE UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta 82 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü. Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü. İSVEÇ TAKIMLARI İLE 9. MAÇ Beşiktaş, yarın yapacağı Malmö maçı ile İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. MALMÖ İLE 5. RANDEVU