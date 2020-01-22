Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan “Maltepe Afet Eğitim Merkezi” açıldı. Merkezde, afet gönüllülerine ve vatandaşlara temel arama kurtarma, güvenli yaşam, yangın güvenliği ve ilkyardım gibi temel eğitimler verilecek. Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işbirliğiyle kurulan “Maltepe Afet Eğitim Merkezi” kapılarını açtı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Savaş Eroğlu ve Yahya Han, Kırsal Hizmetler ve Acil Yardım Müdürü Ali Yüce, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, yetkili isimler ve 40 afet gönüllüsü katıldı. İlk toplantıda, temel arama kurtarma, güvenli yaşam, yangın güvenliği ve ilk yardım gibi temel eğitimler katılımcılara verildi. İstanbul Valiliği’nin Maltepe’ye koymuş olduğu ve içinde 42 kalem malzeme bulunan 18, Mahalle Afet Gönüllüleri’nin 5 ve ilçe belediyesinin 2 afet konteyneri bulunduğu da açıklanan toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu da bir konuşma yaptı.

“Fiziki altyapıyı biz oluşturacağız”

Eroğlu konuşmasında, katılan herkese teşekkür ederek, “Afet konteynerleri konusunda son dönemde bütün konteynerlerdeki gıda maddeleri ve diğer maddeler yenilendi ve periyodik olarak da yenilenecek. Her şeyden önce yapacaklarımıza dair önümüzde bir rehber kitapçığımızın olması lazım. Bu işin teorisini önce burada öğreneceğiz. Daha sonra fiziki yapısını oluşturduktan sonra bunları yayacağız. Bu açıdan da, ileriye yönelik olarak fiziki ortamları yaratmaya çalışacağız. Ülkemizin çok diri bir fay hattı üzerinde olduğunu biliyoruz. Sadece deprem değil, ülke olarak doğal afetlere maruz kalmamız her an mümkün. 1 saniye sonra ne olacağı belli değil. Tüm bunlar dikkate alındığında gönüllüler olarak mahallede bu işin sizler mimari, önderi olacaksınız. Biz de belediye olarak, bu konuda gerekli fiziki altyapıyı oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Eğitimlere katılmak ve başarılı olduğu takdirde T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) ileri düzey eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, (0530) 169 47 66 numaralı telefondan başvuru yapabilecek. Temel eğitimler, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, No:20/1’de açılan “Maltepe Afet Eğitim Merkezi”nde verilecek.

