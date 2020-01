Maltepe Afet Eğitim Merkezi açıldı

“Fiziki altyapıyı biz oluşturacağız”

Eroğlu konuşmasında, katılan herkese teşekkür ederek, “Afet konteynerleri konusunda son dönemde bütün konteynerlerdeki gıda maddeleri ve diğer maddeler yenilendi ve periyodik olarak da yenilenecek. Her şeyden önce yapacaklarımıza dair önümüzde bir rehber kitapçığımızın olması lazım. Bu işin teorisini önce burada öğreneceğiz. Daha sonra fiziki yapısını oluşturduktan sonra bunları yayacağız. Bu açıdan da, ileriye yönelik olarak fiziki ortamları yaratmaya çalışacağız. Ülkemizin çok diri bir fay hattı üzerinde olduğunu biliyoruz. Sadece deprem değil, ülke olarak doğal afetlere maruz kalmamız her an mümkün. 1 saniye sonra ne olacağı belli değil. Tüm bunlar dikkate alındığında gönüllüler olarak mahallede bu işin sizler mimari, önderi olacaksınız. Biz de belediye olarak, bu konuda gerekli fiziki altyapıyı oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Eğitimlere katılmak ve başarılı olduğu takdirde T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) ileri düzey eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, (0530) 169 47 66 numaralı telefondan başvuru yapabilecek. Temel eğitimler, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, No:20/1’de açılan “Maltepe Afet Eğitim Merkezi”nde verilecek.