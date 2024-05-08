Sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu! "Parası olmayan erkek eldivenle bile sevilmez"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir kadının parası olmayan erkeklere yönelik olarak yaptığı tespitler yer alırken genç kadın, "Maddi durumu iyi olan erkeğin telefonu karıştırılmıyor, erkeğin özgürlük alanına karışılmıyor, erkeğin şirketine gidilmiyor, erkeğin özel hayatına oldukça saygı gösteriliyor. Maddi durumunuz yerinde değilse neredeyse adamdan sayılmıyorsunuz. Telefonunuza kadar her şeyiniz karıştırılıyor. Bütün özel hayatınız hiç ediliyor. Çünkü neden? Özgürlüğünüzün olmasını gerektirecek bir şey yok. Özgürlüğünüzün olabilmesi için para getiriyor olmanız lazım. Parayı getirirsen sana özgürlük alanını veririm çünkü o zaman benim de ilgileneceğim başka alanlar doğar. Baktığın zaman çok ilkel ama çok doğru" dedi.

Genç kadının sözleri sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı maddi durumun önemine vurgu yaparken diğer bir kısmı ise sevginin maddiyatla ölçülemeyeceğini söyledi.







